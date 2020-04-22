البنتاجون يعلن عن وفاة 25 وإصابة 5734 بكورونا في الأجهزة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن رصد 25 وفاة و5734 إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة.

وأفادت خلية الأزمة المشتركة في البنتاغون، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، بتسجيل 3578 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة، و956 حالة بين الموظفين المدنيين، و771 بين المعالين، و420 بين العناصر المتعاقدين وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت خلية الأزمة أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية يلغ حاليا 5734 شخصا، بينهم 252 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، و1595 متعافيا، و25 متوفيا.

وسجلت حالتا وفاة لدى عسكريين، و12 لدى موظفين مدنيين، و4 لدى معالين، و7 لدى عناصر متعاقدين.