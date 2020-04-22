بـ"يوتيوب".. فوازير سينما مصر يوميا على قناة وزاة الثقافة فى رمضان

أعلنت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن تنظيم مسابقة يومية بعنوان "فوازير سينما مصر"، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، على أن تبث يوميًا فى الخامسة والنصف مساءًا على قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" طوال شهر رمضان.

وتأتى الفوزاير ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي تهدف الى استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة، من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت في أذهان ووجدان الأمة.

المسابقة رؤية واخراج الفنان خالد جلال، والمخرج المنفذ علا فهمي، وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع، وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف، والأبطال الرئيسيين، ويتم استقبال الإجابات على البريد الإليكترونى الخاص بوزارة الثقافة e.m.culture@gmail.com .

ورُصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه، تسلمها وزير الثقافة لـ10 فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، إضافة إلى جوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات.