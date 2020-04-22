الهيئة الهندسية: تنفيذ 4340 وحدة بـ890 مليون جنيه في شرق بورسعيد

عرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، وجهود الدولة لتنفيذ الخطة.

وقال الفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة، إنّ مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، تشهد تنفيذ 4340 وحدة سكنية بتكلفة 890 مليون جنيه، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 77%، وجار الانتهاء منها في وقت متأخر، بسبب تأخر تسكين الأهالي، ما أدى إلى منح أسبقيات لمشروعات أخرى على المشروع.

وأضاف أنّه جرى بناء 12 ألف وحدة سكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتنفذ الهيئة 20 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 80% حتى الآن، ويجري الانتهاء منها بشكل كامل في ديسمبر المقبل: "الحجم الإجمالي لعدد الوحدات في هذه المدينة، سيصل إلى 52 ألف وحدة سكنية".