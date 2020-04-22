"قادرين" تجمع "نجوم التسعينات" في إعلان رمضاني

علمت "الوطن" أن الصورة المنتشرة لنجوم الغناء المصري حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، من كواليس تصوير إعلان تلفزيوني من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

العمل سيكون بعنوان "قادرين" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، والأغنية ستجمعهم سويا وهدفها شد الهمة والحماسة لدى الشباب تجاه الوطن.

كما يجتمع الثلاثي حميد وقمر وتوفيق في أغنية آخرى بألبوم حميد الشاعري بعنوان "في زحمة الأيام"، وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم.

وتقول كلماتها:

"في زحمه الأيام.. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش.. انده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدي مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا.. فين اللي كانو هنا.. راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده.. من دنيا مبتديش.. وفي توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت.. صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام وزي ما روحت أهو جيت.. عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدى زمانا وسبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".