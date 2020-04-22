رئيس "العمال المصريين بإيطاليا": 18 ألف مصري يمتلكون مشروعات هنا

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا، إنه لأول مرة سيأتي أول مايو خاليا من الاحتفالات، وذلك بسبب فيروس كورونا، حيث يحتفل اتحاد العمال المصريين في إيطاليا منذ تأسيسه في أكتوبر عام 1990، بعيد العمال، ويتم تنسيق المسيرة العمالية مع اتحاد العمال الإيطالي الويل UIL والذى تربطنا بة وثيقة توأمة تم توقيعها منذ سنوات.

وأضاف إسكندر، في تصريحات له، أن العمالة المصرية في إيطاليا تمثل عنصرا أساسيا كأيدي عاملة ماهرة في الشركات والمصانع الإيطالية، خاصة مقاطعة لومبارديا.

وأكد أن عدد المصريين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغرى في إيطاليا 18 ألفا. وتعتبر روما العاصمة وميلانو من أكثر المدن المحتضنة في هذا المجال.