للمرة الثالثة إلغاء احتفال "رؤية هلال رمضان".. والسبب الإرهاب وكورونا

للمرة الثالثة، منذ ثورة 25 يناير، أعلنت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالها السنوي، لعرض نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المعظم، ويأتي إلغاء الاحتفال الذي يعقد كل عام في مثل هذا اليوم من العام الهجري، بسبب وباء كورونا، مع الاكتفاء ببيان يلقيه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر التلفزيون المصري، وبث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي .

إلغاء الاحتفال السنوي لإعلان رؤية الهلال هذا العالم، لم يكن المرة الأولى، في تلك المناسبة التي ينتظرها المصريون من العام إلى العام، لما لها من خصوصية، ومظاهر واحتفالات شعبية خاصة، إذا سبق إلغاء احتفال رؤية الهلال عام ٢٠١٧، في ظل الظروف التي مر بها الوطن في تلك الأيام، من حالة الحداد العام والحزن الشديد جراء العمل الإرهابي الخسيس الذي استهدف حافلة كانت تقل الأقباط إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وفي عام ٢٠١٣، تعذر عقد احتفال رؤية الهلال الذي كان مقررًا وقتها في دار المؤتمر، بسبب اعتصام تنظيم الإخوان الإرهابي، وأنصارهم في ميدان رابعة العدوية، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم، هلال شهر رمضان لعام 1441 هجريًا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وألغت احتفالية رؤيته، التي دائمًا ما تشهد حضور كبار الشخصيات الإسلامية والتنفيذية في مصر، بسبب قرارات الحظر، وإلغاء التجمعات، ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا".

ومن المنتظر أن يعلن مفتي الديار المصرية، نتيجة استطلاع الهلال عبر كلمة رسمية، يبثها التلفزيون المصري، والصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إضافة إلى حسابات الدار على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حال تعذر الدار شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وعدم ثبوت رؤية الهلال، فسيكون غدًا الخميس، هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم.