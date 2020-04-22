"الهيئة الهندسية": الانتهاء من تنفيذ جامعة الملك سلمان في يونيو المقبل

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مجال التعليم في الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، قائلا: إن الهيئة الهندسية كلفت بتنفيذ 60 مشروعا من جامعات ومدارس ومعاهد.

وأضاف خلال كلمته، أنه تم تنفيذ 46 مشروعا، وجاري تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة إجمالية 12.2 مليار جنيه، موضحا أن من المشروعات الرئيسية جامعة الملك سلمان بنسبة تنفيذ 86%، وسيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الجامعة تتكون من 10 كليات، 4 في شرم الشيخ و4 في الطور و2 في رأس سدر، والمرحلة الثانية تتكون من 4 كليات، وسيتم البدء فيها بالتزامن مع الانتهاء من الأولى.