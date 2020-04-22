الجيزة: تشميع قاعة أفراح بشبرامنت لعدم التزامها بالغلق

تلقت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام عدد من قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء بالغلق للحد من أي تجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الفور، وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز أبو النمرس بشن حملات على المناطق محل الشكوى للتأكد من التزام قاعات الأفراح بقرارات الغلق، ما أسفر عن ضبط إحدى قاعات الأفراح غير الملتزمة بالغلق بشبرامنت على طريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشميع القاعة وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابي بمتابعة دورية مع المراكز والمدن للتأكد من التزام كل المنشآت بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، وجه نائب المحافظ بالتنبيه على كل القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء المحافظ بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.