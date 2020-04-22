وزير الزراعة: سنغير وجه سيناء بالمشروعات الزراعية والتنموية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة تسعى إلى إحداث تنمية مستدامة ومتكاملة في ربوع مصر، مع ضرورة العمل على تغيير وجه سيناء بالمشروعات الزراعية والتنموية، وذلك بعدما شوهته الحروب وأيادي الإرهاب الأسود، وحتى تصبح سيناء نقطة الإنطلاق للجميع، وحتى تظل كما كانت درة على جبين الوطن وفي قلبه النابض.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن محاور التنمية الزراعية تعتمد على التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي في الرقعة الزراعية وتقليل فترات المحصول للأصناف ذات الاحتياج المائي الأقل، بخلاف استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، موضحا أن القيادة السياسية تسعى إلى التوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية: "كل هذه المحاور سوف تحقق النماء والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم".

وأكد أن اهتمام الرئيس السيسي، بالتوسع الأفقي الزراعي من محدودية التوسع الأفقي في الأراضي القديمة: "عندنا إجمالي المساحة الزراعية 9.4 مليون فدان، 6.1 مليون فدان منهم أراضي قديمة، و3.3 مليون فدان أراضي جديدة مستصلحة، وبالتالي التوسع الأفقي في الأراضي القديمة مش موجود".