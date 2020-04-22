حنين حسام.. "هرم مصر الرابع" يتصدر مواقع الأخبار العالمية

حنين حسام، الملقبة بـ"هرم مصر الرابع"، صاحبة الفيديو الأشهرعلى منصة "التيك توك"، في خلال 24 ساعة أصبح اسمها يتصدر العديد من المواقع الإخبارية المصرية، بحكم أنها موطنها، لكن الغريب والملفت للانتباه أن خبر القبض على "حنين" وقصتها تم تداوله على المواقع الإخبارية العالمية أيضا، ولكن كل موقع بسياسته.

سكاي نيوز: من "تيك توك" للنيابة.. قصة حنين حسام التي شغلت المصريين

منذ أسابيع تشغل فتاة جامعية تدعى حنين حسام المصريين، بعد بثها الكثير من الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، إلا أن فيديو واحد من بين هذه الفيديوهات أثار مؤخرا جدلا في الشارع المصري، فطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وبالفعل ألقت الشرطة المصرية القبض على الطالبة الجامعية بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعد أن بثت فيديو عبر تطبيق "تيك توك" دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

روسيا اليوم: تطورات خطيرة في أزمة "هرم مصر الرابع" الطالبة التي دعت لـ "ممارسة الفجور"

أما موقع روسيا اليوم، فمن الموضوعات الاكثر قراءة هو موضوع حنين حسام، بعنوان تطورات خطيرة في أزمة "هرم مصر الرابع" الطالبة التي دعت لـ "ممارسة الفجور".

وكتب الموقع: ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على، حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور".

حنين حسام: النيابة تحقق مع طالبة جامعية في مصر بتهمة "التحريض على الفسق والفجور" عبر تطبيق تيك توك

أما "بي بي سي" فقالت: ألقت الشرطة المصرية القبض على طالبة جامعية، بتهمة بث فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، "تحرض فيه على الفسق والفجور".

وبدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الفتاة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، بعد أن بثت فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

سبوتنيك: "تيك توك" تعلق على واقعة الطالبة المصرية "حنين حسام"

أما وكالة سبوتنيك الروسية، فكتبت: أصدرت شبكة "تيك توك"، الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، بيانا علقت فيه على القضية المثارة في مصر حاليا بسبب مقاطع صورتها فتاة مصرية واتهمتها النيابة العامة المصرية بـ"التحريض على الفسق والفجور". وقال مكتب المنصة في القاهرة في بيان له، اليوم، الأربعاء، إن الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرًا عن إحدى مستخدمي التطبيق والمحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتها.