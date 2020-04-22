رئيس مجلس النواب يطلب حضور وزيري التعليم لشرح ملابسات تأجيل الدراسة

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بحضور وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، لاجتماع لجنة التعليم، الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث.

ووجه "عبدالعال" حديثه الى المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: "حضور وزيري التعليم والتعليم العالي، مهم لاجتماع لجنة التعليم، الأسبوع المقبل، فالمجلس موجود ولا يمكن أن نترك هذا الأمر، ولابد أن يكون المجلس حاضر فيما يحدث، وإذا احتاج الأمر لتعديل قانون التعليم لتأجيل الدراسة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن المجلس موجود ويعقد الاجتماعات المهمة خاصة للجنتي التعليم والصحة.