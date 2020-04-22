عبدالعال يحذر الحكومة من التعدي على صلاحيات النواب: يعرض القرارات للبطلان

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، من التعدي على اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية، قائلا: "ليس معنى وجود ظروف وحالات ضرورة بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا، أن تتعامل الحكومة، مع مجلس النواب، على أنه غير موجود، المجلس موجود وينعقد وناقش وأقر 9 مشروعات قوانين أمس واليوم، وأي أمور تحتاج إلى تشريع لا بد أن تصدر بتشريع وليس بقرار من الحكومة أو أي وزارة، لأن ذلك يعرضها للبطلان، بجانب أنه غير مقبول".

وأكد "عبدالعال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم، انعقاد اجتماعات لجنتي الصحة والتعليم الأسبوع المقبل، مطالبا بحضور وزيري التعليم والتعليم العالي، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت من إلغاء امتحانات التيرم الثاني، وعمل أبحاث علمية، وغيرها من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.