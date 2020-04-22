السيسي: الناس اللي متعوده على صلاة التراويح في المساجد.. معلش الشهر ده

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المعترضين على غلق المساجد، خاصةً مع تنامي مطالبات فتحها، في شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس الجمهورية، خلال كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء: "الناس اللي بتفكر في الصلاة في المسجد وصلاة التراويح، صدقوني الفيروس جند من جنود ربنا، وربنا أراد إنه يكون له تأثيره على البشرية كلها، وياريت ندرك ده".

وأضاف: "الناس اللي متعودة على صلاة التراويح في رمضان، معلش الشهر ده، ده مش رأي فقهي ولا ديني، ده رأي طبي ورأي ديني، لأن المصلحة تقتضي مننا عملية العزل، وعدم الاختلاط بما فيها المساجد".