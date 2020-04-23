الجيل القادم من "جي إم سي كانيون وتشيفي كولورادو" بمحرك واحد فقط

على الرغم من انخفاض مبيعات سيارتي "GMC Canyon و Chevy Colorado" خلال عام 2019 مقارنة بـ 2018 إلا أن هناك تحديثات صغيرة وقعت على تلك النماذج من الشاحنات، وبالرغم أيضًا من حالة الانتظار التي تعيشها سوق السيارات خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس "كوفيد 19" وحالة الركود التي قد يدخل فيها.

أعلنت شركة "جينرال موتور" عن تعديل محرك شاحنتي (Chevy Colorado وGMC Canyon) بمحرك توربو بشاحن توربيني سعة 2.7 لترًا يعمل بأربع أسطوانات مقترنًا بعلبة التروس الأوتوماتيكية ذات 10 سرعات.

وحسبما ذكره موقع "موتور وان"، ووفقًا لتقرير جديد من Muscle Cars and Trucks، أعطت جنرال موتورز مؤخرًا الشاحنتين لعملية تجميل معتدلة لطراز عام 2021، ويعمل المحرك التوربيني سعة 2.7 لتر حاليًا على تشغيل Chevy Silverado و GMC Sierra، ما يجعل 310 أحصنة (231 كيلووات) و348 رطلًا (472 نيوتن متر) من عزم الدوران في هذا التطبيق.

وهذا يعني أن محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات والبنزين 3.6 لتر V6 والديزل Duramax سعة 2.8 لتر الذي يشغل الجيل الحالي من الشاحنات لن يستمر لفترة أطول.

ينتج محرك V6 308 حصانا (229 كيلوواط) و 275 رطل قدم (373 نيوتن متر) من عزم الدوران بينما ينتج الديزل 180 حصانا (134 كيلو واط) و369 رطل قدم (500 نيوتن متر) للمقارنة.