فيديو.. السيسي يعاتب "الفار".. و"الوزير": ولادي ياريس وأنا اللي معلمهم

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، "استنى يا إيهاب، انت متأخر ليه في كباري شرق القاهرة والطرق والمحاور، إيه اللي مأخرك بصراحة؟ وإحنا على الهواء؟".

وأجاب "الفار" قائلًا: "أول ما عرضنا على سيادتك التخطيط العام لمنطقة شرق القاهرة، كنا بنسعى ننفذ الكوبري الواحد في 3 شهور، ونفذنا أول 6 كباري في 3 شهور للكوبري، لكن طموحاتنا عالية، وإحنا بنسعى كضباط ومهندسين بنطور نفسنا، وننفذ الكوبري في زمن قياسي، في شهرين، وده ممكن يدخلنا في موسوعة جينيس لوقدمنا فيها".

وضحك الرئيس السيسي، ونادى على وزير النقل المهندس كامل الوزير، باعتباره رئيس الهيئة الهندسية سابقا، واعتياد الرئيس اللجوء له للحصول على إجابات لتساؤلاته خلال افتتاح المشروعات والنداء عليه بطريقته الشهيرة: "يا كامل!"، ليرد الفار: "الظروف غير الظروف يا فندم".

ورد كامل الوزير وسط ضحكات الرئيس: "لأ يا فندم دول ولادي وأنا اللي معلمهم".

واستكمل الفار: "إحنا عملنا 319 كوبري في آخر 5 سنوات، لكن لو اتكلمنا على شرق القاهرة، عملنا 38 كوبري في خلال آخر 5 شهور، ولما عرضنا على سيادتك الموضوع من 5 شهور الماضية، عملنا تصور كامل لمنطقة شرق القاهرة، وكانت الفكرة الرئيسية نفك الاشتباكات المرورية داخل منطقة شرق، ودي منطقة صعبة جدًا".

وتابع: "سكان مصر الجديدة بيحسوا بالفرق دلوقتي وأنا من سكان المنطقة، وكنت باخد في المنطقة على الأقل نص ساعة عشان أتجاوزها، ودلوقتي بتحرك جوه مصر الجديدة في 5 دقائق ونفذنا المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية كانت أصعب منطقة نفذناها".