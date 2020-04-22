طلاب عالقون بالهند يطالبون السيسي بسرعة إعادتهم لمصر: فلوسنا خلصت

طالب أبناء مصر العالقين في الهند الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إعادتهم إلى أرض الوطن، وقضاء فترة الحجر الصحي في المدن الجامعية بدلا من فندق مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لعدم مقدرتهم على سداد تكاليف الحجر الصحي به، لا سيما أن أغلبهم طلاب ومرضى عائدون من رحلات علاج، وآخرون عادوا من رحلة عمل قصيرة لا تتخطى العام.

ودشنت "ياسمين" إحدى الطالبات العالقات في الهند "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، بعنوان # ادعمنا - رجعنا - مصر - ياريس # المدن - الجامعية - لحجر- العالقين- بالخارج# ابنائك - في - الهند # I_FEEL_SAFE_IN_EGYPT#معاناة _ المصريين_ العالقين _ بالخارج # العالقين _ في _ الهند# بنجلاديش .

وعبرت "علياء" إحدى الطالبات العالقات في الهند لـ" الوطن"، عن حاجتها الشديدة للعودة إلى مصر، بعد نفاد أموالها، مشيرة إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها الأجانب العالقين في الهند، مؤكدة عدم عدم مقدرتها هي وغيرها من طالبات عالقات على سداد تكاليف الحجر حال تطبيقه عليهن، مطالبة باختيار مكان مناسب لمقدرتهن المادية، بدلا من فندق مرسى علم.

فيما طالبت نعمة أحمد، إحدى الطالبات العالقات بخفض تكلفة الحجر بما يتناسب مع مقدرتهم المادية، أو اختيار مكان بديل تراه الدولة مناسبا والإسراع في إعادتهم إلى أرض الوطن مع خفض سعر تذكرة الطيران، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.