عضو تنسيقية شباب الأحزاب: خطاب السيسي اتسم بالمصارحة الشديدة

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اهتمام القيادة السياسية بسيناء أوصلت مصر لإنجاز مشروعات كبرى ورسائل عدة أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال تلك الافتتاحات: "أهم الرسائل هو المصارحة الشديدة، والأموال التي صرفت لتعمير سيناء".

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وللمرة الأولى يرى المصريون تعميرا في سيناء بتلك الطريقة وإضافتها للأمن القومي المصري: "القيادة السياسية نجحت في سيناء بدحر الإرهابيين، يد تحمي ويد تبني"، موضحا أن القوات المسلحة تسطر ملحمة كبرى للحفاظ على سيناء ولتمهيد الطريق لرؤوس الأموال والمستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة: "إتاحة سيناء للتعمير موضوع في منتهى الأهمية، كل هذه الأمور تشير إلى أن الدولة المصرية أحسنت التوقيت والفترة الزمنية علشان تقدر في وقت قياسي تنجز المشروعات لتعزيز الأمن القومي المصري".

وأكد أن هناك الكثير من المواطنين في المحافظات والنجوع لا يعلمون أهمية تلك المشروعات التي تقوم بها الدولة لجذب الاستثمار الخارجي تحت أعين الدولة: "كل هذه الأمور مهمة، والنهارده نرى أرقاما على أرض الواقع سواء في تعمير سيناء أو دحر الإرهاب، وجهود الدولة في مواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن المواطن المصري قد استشعر قيمة وجود الدولة في الحفاظ عليه: "النهاردة بنشوف الأطقم الطبية وتكاتف المؤسسات العاملة في المشروعات للحفاظ على المواطنين، ولأول مرة نلاحظ أن فيه اهتمام من المواطن المصري للاهتمام بهذه الأمور".

وتابع: "المواطن بدأ يستشعر خوف الدولة عليه وعلى سلامته وأصبح هناك اهتمام من المواطن المصرى بهذا الموضوع، وهناك حالة من التقدير لدى المواطن المصرى لما يخص بمواجهة كورونا".

وأوضح أن "الرئيس أطلق رسالة مهمة جدا بخصوص العالقين في الخارج"، مؤكدا أن الدولة تسير في حل هذا الموضوع، ولا بد من وجود حالة من التكاتف للقيام بهذه الأمور.