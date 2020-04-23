فيديو.. أهالي قرية يستقبلون سيدة بزفة بلدي: "نفدت من كورونا"

عرض الإعلامي عمرو عبدالحميد فيديو لـ زفة بلدي لاحتفال أهالي عزبة خليل الجندي بالفيوم بظهور نتيجة تحليل سيدة بأنها سلبية وذلك في حلقة الأربعاء في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN".

وتظهر في الفيديو امرأة كبيرة السن وهي ترقص في زفة بلدي بسبب ظهور نتيجة تحليلها سلبية لفيروس كورونا.

وقال عبدالعزيز آدم من أهالي القرية، إن السيدة وصلت للقرية الساعة 11 مساء واستقبلوها في زفة بلدي، لافتًا إلى أن هذه القرية هي أكبر قرية في الفيوم وحولها قرابة 200 عزبة وأن أهالي هولاء العزب كانوا يقولوا "محدش يروح القرية دي عشان فيه واحدة عندها كورونا".

وأوضح آدم أن أهالي القرية كانوا سعداء بسبب ظهور نتيجة السيدة كسلبية لتحليل كورونا وكذالك المخالطين لها "الناس ما صدقت فرحت واحنا كلنا فلاحين ومعتمدين على الله واحنا 250 ألف مواطن وبقينا مرتاحين نفسيا ولو كانت طلعت مصابة كان هيبقى فيه قلق طول العمر".