5 تطبيقات تساعدك على قراءة ورد قرآن يوميا في رمضان

بمناسبة شهر رمضان المعظم الذي يبدأ أول أيامه غدا الجمعة 24 أبريل الجاري، ويسعى الكثيرون إلى ختم المصحف مرة على الأقل خلال الشهر، وتقدم متاجر الهواتف الذكية، العديد من التطبيقات التي تساعد الصائم على إتمام ورده القرآني بشكل منتظم.

تستعرض "الوطن" بعض التطبيقات التي تساعد على قراءة ورد قرآن يوميا في رمضان..

تطبيق آذان برو

هذا التطبيق له العديد من الاستخدامات، ففضلا عن أنه يذكرك بمواعيد الصلاة، بأكثر من صوت رائع، ومواعيد أذكار الصباح والسماء، يوجد به مصحف يمكنك قراءة وردك منه بشكل يومي خلال شهر رمضان.

تطبيق Holy Quran

هذا التطبيق يتيح المصحف الشريف بخط واضح وبسيط مما يجعله سهل القراءة خاصة لمن يعانون من ضعف النظر، مع إمكانية جعله بحجم الشاشة، ويمكنك تحديد موقع الوقوف لاستكمال القراءة فيما بعد.

تطبيق Quran for Android

هو أيضا تطبيق يتيح قراءة القرآن بشكل مميز وسهل، لكنه يتميز بـ "الوضع الليلي" حيث كون القراءة أسهل خلال الليل، كما يمكنك البحث عن سور بعينها أو آيات معينة، كما يمكنك الاستماع إلى التلاوات المختلفة أثناء القراءة.

تطبيق Khatmah‏ أو ختمة

هذا التطبيق يساعد على تحديد المدة التي ترغب في ختم القرآن خلالها، فيمكن تحديدة على مدار 30 يوما أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، كما ترغب، ويقوم التطبيق بتقسيم القرآن إلى أورده حسب عدد الأيام ويسمح بقراءتها على مدار اليوم.

تطبيق آية

يتميز هذا التطبيق أنه يجعلك تقرأ القرآن كما لو أنه مصحف ورقي حقيقي، ويمكنك من تحديد الورد اليومي، مع وجود ميزة الوضع الليلي التي تجعلك تقرأ بسلاسة في الساعات المتأخرة من اليوم.