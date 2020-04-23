بعد حديث السيسي عنها.. تبطين الترع خطة الدولة للحفاظ على مياه النيل

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع خدمة تبطين الترع و المصارف خلال عامين فقط لترشيد الفاقد من المياه، حيث أعلن أنه يتم تجهيز دراسة لتبطين الترع بالمحافظات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من مشروعات التنمية في سيناء.

وفي بداية العام الجاري، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية، إن الوزارة تخطط للانتهاء من تبطين 1000 كيلو من الترع للحفاظ على المياه خلال عامين، موضحا أنه سيتم الانتهاء من 200 كيلو بحلول شهر يونيو المقبل.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مصر تعيد استخدام المياه لأربع مرات حتى ترتفع درجة الملوحة كما تم تقليل المساحة المستخدمة من زراعة الأرز، موضحا أن الفلاحين الأكثر تجاوبا والتزاما للحفاظ على المياه.

وأكد أن المخلفات التي يتم استخراجها من المصارف والترع تبلغ 14 مليون طن للمساعدة على تدفق المياه، موضحا أن الدولة قامت بعمل سدود صغيرة بـ2 مليار جنيه كما تقوم بعمل خطة قومية للمياه تكلف 50 مليار دولار.

وفي بداية العام الجاري، تم تبطين ترعة النصر بمنطقة غرب الدلتا بطول 500 متر.

كما أعلن المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، انتهت من أعمال تبطين ترعة الرديسية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتأهيل المجارى المائية.