وزير الخارجية البحريني يتلقى اتصالا هاتفيا من شكري

تلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا من سامح شكري وزير الخارجية المصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والجهود المبذولة لمواجهة هذا الوباء.

الوزيران يجددان التأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للحد من انتشار الوباء

وجددا الوزيران، التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية كافة من أجل الحد من انتشار "كوفيد 19" والقضاء عليه.

وكان وزير الخارجية المصري، شارك في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الذي عقد اليوم بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة، فضلاً عن ممثلين عن ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة، وذلك بهدف التباحث حول تداعيات كورونا المستجد على الدول الأفريقية.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل بين شتى المبادرات التي يتم طرحها في هذا الصدد حفاظاً على صوت أفريقي موحد يحقق مصالح دول القارة ويحول دون تشتيت الجهود وهدر الموارد.

وأشار شكري، إلى ضرورة تفعيل مقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي سبق واعتمدته هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، بشأن اعتماد صيغة خطاب موحد يتضمن احتياجات القارة بشكل واضح والأوليات التي يمكن تقديم الدعم المالي لها، يتم توجيهه إلى مختلف الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والإقليمية.

وتناول الاجتماع الآليات الأفريقية المختلفة لتنسيق جهود دول القارة في مواجهة كورونا المُستجد، حيث استعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومدير عام مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض آخر مستجدات الجهود الجماعية المبذولة على المستوى القاري لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن قيام ممثلي ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة باستعراض الدور الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به لتعزيز جهود التصدي لهذه الجائحة.