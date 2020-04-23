الرد خلال 24 ساعة.. طريقة الاستعلام عن فتاوى رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية إن غدًا الجمعة هو أول أيام رمضان المعظم، والذي يعتبر أقدس شهور العام للمسلمين، وفيه تكثر الطاعات والأسئلة أيضا حول المحظور والمباح في الشهر الكريم.

تستعرض "الوطن" كيفية الاستعلام عن الفتاوي التي تخص شهر رمضان المعظم الكترونيًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كيفية الاستعلام عن فتوى شرعية تخص رمضان

تتيح دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إمكانية إرسال سؤال شرعي، والرد عليها خلال 24 ساعة عبر البريد الالكتروني أو الاستعلام من خلال رقم السؤال، هي خطوات سهلة وبسيطة، كالآتي ..

الدخول على موقع دار الإفتاء المصرية والضغط على كلمة الإفتاء أو الدخول بشكل مباشر من هنــــــا.

الضغط على إيقونة طلب فتوى.

بعد ذلك عليك الانتباه إلى الآتي ...

من خلال هذه الخدمة يمكنك إرسال سؤالك والحصول على إجابته عن طريق الخطوات التالية:

1- اكتب الموضوع الذي تتبعه الفتوى مثل: ( حج، صلاة، طلاق، ميراث، رمضان ...).

2- اكتب بريدك الالكتروني إن وجد.

3- اكتب سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا .

4- اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك.

إذا قمت بتسجيل بريدك الالكتروني فستصلك الإجابة خلال 24 ساعة عل البريد الالكتروني، أو يمكنك العودة إلى الصفحة السابقة والضغط على أيقونة "الاستعلام عن فتوى" وإدخال رقم الفتوى للحصول على الإجابة.

أو يمكنك طلب الفتوى بشكل أسرع من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 107.

تعمل هذه الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى بلوغ الحد الأقصى المسموح به من الأسئلة وذلك في أيام العمل الرسمية.