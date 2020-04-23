رئيس الجهاز المركزي للتعمير: نعمل بما يقرب من 230 مشروعا لتنمية سيناء

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن التنمية في سيناء لم تنته بكل ومختلف المجالات، ويقوم الجهاز بالعمل في ما يقرب من 230 مشروعا، بخلاف ما تعمل به الهيئة الهندسية ومؤسسات الدولة للتنمية والتطوير في سيناء.

وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قد تم إنشاء مزارع وصوب بسيناء يتم فيها بيع كل ما يحتاجه البدو بأسعار الكلفة وما يتبقي يتم بيعه بالتجزئه للمواطنين: "فيه 1200 فدان موزعين داخل سيناء"، موضحا أن الرئيس السيسي قد كلف بإنشاء تجمعات متكاملة بداخل سيناء.

وأكد على أنه قد نفذ الكثير من الطرق الرئيسية لتسهيل الوصول للمجتمعات البدوية والكهرباء: "كل ما التعداد السكاني بيزيد بنحتاج ليهم عمران"، مشيرا إلى أنه قد تم تنفيذ ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية بين عادية وبدوية بسيناء، "معظم المزارع النموذجية يتم تنفيذها في وسط سيناء، وهذه منطقة واعده لأنها صالحة للزراعة".