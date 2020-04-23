الرئيس الأمريكي يرجح عودة كورونا مستقبلا إلى بلاده

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تعود لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بطريقة سريعة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية: "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها. وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".

"ترامب": بلادنا باتت تملك سياسة احتواء أفضل لكورونا

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لكورونا المستجد، مضيفا أن إدارته لديها طريقة لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.

وخلال المؤتمر، تحدث مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبيرت ريدفيلد، بشأن تصريح سابق عن الموجة الثانية لكورونا.

وقال ريدفيلد: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".

وتحدث الرئيس الأمريكي أن التقدم الحاصل في مكافحة الوباء "سيساعدنا في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورنا إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم".

وأشار ترامب إلى أن المزيد من الولايات في البلاد سيكون بإمكانها قريبا أن تعيد فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، مشجعا الحكام على فعل ذلك على مراحل، لكنه أضاف أنهم سيقومون بما هو الأفضل.

وكشف الرئيس الأمريكي، أن هناك ولايات أخرى ستكون قادرة على إعادة فتح اقتصادها تدريجياً، مضيفا: "نساعد حكام الولايات على تعزيز قدرات اختبارات كورونا"، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الوباء في نيويورك تسير على ما يرام.

وخلال المؤتمر أيضا، أعلن ترامب أنّه وقّع مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب: "في سبيل حماية عمّالنا الأمريكيين الرائعين، وقّعت لتوّي أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتّحدة".

ويسري التعليق لمدة 60 يوماً على تصاريح الإقامة الدائمة "جرين كارد" فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

"أدهانوم": آمل في أن يعاد النظر في تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية

وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إنه يأمل في أن تعيد إدارة ترامب النظر في قرار تعليق تمويل المنظمة، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على محاربة الجائحة وإنقاذ الأرواح، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف أدهانوم في حديثه للصحفيين بجنيف، أمس الأربعاء: "آمل في أن يعاد النظر في تجميد التمويل، وأن تدعم الولايات المتحدة مرة أخرى عمل منظمة الصحة العالمية، وتستمر في إنقاذ الأرواح".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أسبوع أن بلاده ستعلق تمويل منظمة الصحة العالمية، لأنها، حسب قوله، "لم تقدم معلومات في الوقت المناسب حول وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولم تبلغ العالم عن حقيقة المرض"، كما يتهمها بالانحياز إلى الصين.

من جهتها، وصفت الخارجية الروسية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، بأنه "تصرف غير لائق".