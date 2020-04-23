اليوم.. شركة أدوية تبدأ اختبارات للقاح ضد كورونا على 510 أشخاص

أعلنت شركة آي أر بي إم "IRBM" للأدوية أنها ستبدأ اليوم الخميس اختبارات للقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، على 510 أشخاص، مشيرة إلى أن العمل جار "على قدم وساق"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ماتيو ليجووري، رئيس إدارة الشركة التي تتخذ من مدينة بوميتسيا الإيطالية مقرا لها، في تصريح صحفي أمس الأربعاء: "كل شيء يجري على قدم وساق، وستبدأ في بريطانيا غدا اختبارات اللقاح المرشح ضد وباء (كوفيد 19) على عينة من 510 متطوعين أصحاء".

وأضاف ليجووري: "نحن فخورون بالتمكن من دعم هذا المشروع العمل المطلوب لتطوير لقاح ما عادة ما يتم تنفيذه بشكل تدريجي، بينما يجري ذلك هذه المرة بشكل متواز، مما يسمح بتسريعه كثيرا".

وشدد رئيس إدارة الشركة، على "مرحلة مهمة للغاية ستبدأ الآن، وهي التجارب على البشر" للقاح المحتمل.

من جانبها، قالت مديرة المشروع في جامعة أكسفورد، سارة جيلبرت، إن اللقاح "يتمتع بفرصة 80% للوصول إلى نهاية السباق"، مضيفة: "لذلك يجب أن نتحلى جميعا بالثقة ونواصل العمل بشكل مكثف كما تعلمنا فعله".

وسبق أن ذكر ليجووري في فبراير الماضي أن أول ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا المستجد ستكون جاهزة للتجارب السريرية بحلول الصيف، وأعرب عن "الأمل بأن تبدأ الاختبارات (السريرية) على البشر في الخريف المقبل".

وتتعاون الشركة من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للوباء، الذي يحمل مؤقتا اسم "ChAdOx1 nCoV-19".