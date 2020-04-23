عاجل.. 1700 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن "استراتيجيتنا لمكافحة وباء كورونا تسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء.

وأشارت خلية الأزمة الأمريكية، إلى أنه "علينا أن نفصل بين الإنفلونزا وفيروس كورونا في المرحلة المقبلة".

وكان ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستعيد فتح الحدائق والمنتزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بكورونا المستجد، مضيفا إن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين.

وتابع ترامب قائلا: "نسعى لاستعادة نشاط سوق العمل، وإنقاذ العمال المتضررين من كورونا".