هزة أرضية تضرب محافظة "القنفذة" السعودية

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس الأربعاء، وقوع هزة أرضية شرق محافظة القنفذة على عمق 9 كم، وقال المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلزال سجلت هزة أرضية مساء أمس الأربعاء شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر وعمقها 9 كم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح متحدث هيئة الزلازل، أن هذه ليست المرة الأولى، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ودعا أبو الخيل المواطنين إلى عدم الذعر، مؤكدا أن هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين.

وكان آخر هزة أرضية شهدتها المملكة العربية السعودية، الاثنين 17 فبراير الماضي، شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضحت المساحة الجيولوجية في ذلك الوقت، عبر حسابها على موع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 2.18 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.4 كيلومتر في تمام الساعة 11".