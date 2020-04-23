"الإسكان": 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة مدن (بني سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مدينة.

وأوضح "الجزار"، في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه سيتم تلقي طلبات المواطنين بمدينة النوبارية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني nubaria2020@gmail.com، وبمدينة المنيا الجديدة عبر البريد الإلكتروني newminia2016@gmail.co بجانب تراخيص أعمال الحفر، وفي مدينة بني سويف الجديدة عبر البريد الإلكتروني NewBanisueflicense@yahoo. Com، وفي مدينة العبور الجديدة على البريد الالكتروني Obour_city@yahoo.com.

وأضاف "ممدوح"، أنه سيتم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الإلكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

تجدر الإشارة إلى أن عددا أخرا من المدن سبق أن أعلنت عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مدينة.