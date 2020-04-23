النواب يوافق على إضافة منحة أمريكية لتنمية شمال سيناء بـ6 ملايين دولار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، في جلسته العامة، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة اضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، فالبنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 الف من مواطن وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 الف مواطن، وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، ويتضمن حفر آبار مياه فى شمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع انحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير منح من خلال الشركاء في التنمية تسهم في تحسين حياة المواطنين في سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يسهم في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والهدف الثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة المستدامة، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يسهم المشروع في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمي نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن الهدف الحادي عشر يتضمن المدن والمجتمعات المحلية المستدامة من خلال ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الاساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في تنمية شمال سيناء، والتي تأتي ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تمّ تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

وأكد النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان بالمجلس، أن اللجنة وافقت على هذه المنحة لما لها من مردود تنموى واضح مؤثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في وسط وشمال سيناء.

وذكر في التقرير المقدم من اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل الذى قامت به وزارة التعاون الدولي لهذه الاتفاقية من شأنه تعزيز المقاوات اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة شمال سيناء من خلال توفير الخدمات اللوجستية للأنشطة الزراعية من إنشاء آبار ومحطة تحليه ومعالجة للمياه الجوفية والتي تعمل على تحسين الإنتاجية والتكنولوجيا بما في ذلك الري والتسويق بما يسمح لمزارعي سيناء ومنتجيها بالمنافسة في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، وتحسين خدمة النقل في منطقة وسط وشمال سيناء.