العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من دار أيتام ببني سويف

عثرت ربة منزل تقيم بمدينة بني سويف، على طفلة حديثة ولادة عمر يومين، ملقاة أمام منزلها، وتم نقلها لمستشفى بني سويف التخصصي للكشف الطبي عليها وإيداعها أحد دور الرعاية.

تلقى مأمور قسم شرطة بني سويف، بلاغا من "أمل.م.ث" 44 عاما، حاصلة على دبلوم زراعة، مقيمة بشارع رشاد خلف دار الأيتام بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، بعثورها على طفلة حديثة الولادة أمام منزلها.

وتبين من التحريات الأولية أنه وبمناظرة الطفلة أنها تبلغ من العمر يومين تقريبا، وترتدي تيشيرت أخضر اللون أسفله تيشيرت أبيض اللون وملفوفة بملاءة سرير أزرق في أخضر، والحبل السري مربوط، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

كما تبين من التحريات نقل الطفلة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتوقيع الكشف الطبي عليها وإيداعها أحد دور الرعاية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5657 جنح قسم شرطة بني سويف.