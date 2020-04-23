"الغد" يفتح باب الترشح لانتخابات "النواب" و"الشيوخ" لأعضاء الحزب اليوم

يستعد حزب الغد للاستحقاقات الدستورية المقبلة، من خلال فتح باب التقدم للراغبي الترشح من قيادات حزب الغد لغرفتي البرلمان "مجلس النواب، مجلس الشيوخ"، اعتبارا من اليوم، معلنا تقدم 80 قياديا من الغد، اليوم للترشح، وتحرير واستمارة الرغبة التي أعدها الحزب، وأعلنوا من خلالها رغبتهم في خوض الانتخابات القادمة، على أن تستمر عمليه التقديم حتي الخميس 7 مايو المقبل.

ووجّه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، بإعداد البرنامج التدريبي للمرشحين، الذي يقدمه الحزب مركزيا لمرشحيه، ويتضمن البرنامج كيفية إعداد حملة انتخابية ناجحة، وتوعية دستورية تشمل شرح واف لأبواب الدستور ونظام الحكم فيه، وأخرى قانونية تتضمن شرح واف لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، واختصاصات غرفة الشيوخ كما جاء بالدستور.

كما يتضمن البرنامج توعية مفصلة وشرح واف للائحة مجلس النواب، وكيفية أداء الدور التشريعي والدور الرقابي، كما وجّه موسى بإعداد سيرة ذاتية مفصلة وموثقة من قبل كل من سيعلنوا عن رغبته، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل في مختلف المواقع، مع الالتزام الكامل بتعليمات مكافحة انتشار الفيروس.

وأعلن رئيس الحزب، تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها فحص واستكمال أوراق الراغبين في الترشح من خلال التواصل مع الراغبين، على أن يفتح الباب للراغبين في الترشح على قوائم الحزب من خارج الحزب بعد العيد.