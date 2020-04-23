الإسكان: التصالح على أولى مخالفات البناء تنفيذا للقانون في الشيخ زايد

صرح المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنّ الأسبوع الحالي شهد التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد، في إطار تنفيذ قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال المهندس مصطفى فهمي، إنّه جرى التصالح على مخالفة تحويل البدروم إلى سكني بقيمة 800 جنيه لكل متر، والتصالح على مخالفة استكمال بناء غرف السطح وتحويلها من نشاط خدمي إلى سكني بقيمة 1600 جنيه لكل متر، إضافة إلى التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجاري كامل دون تراخيص.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنّ عدد المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بالمدينة، 788 طلبا، جرى مراجعة 190 طلبا منها حتى الآن، وإرسال مطالبات السداد لهم، لإنهاء إجراءات التصالح.