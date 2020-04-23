أسعار العملات اليوم الخميس 23-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات اليوم الخميس 23 أبريل، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.21 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك HSBC نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجّل نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي نحو 17.00 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.