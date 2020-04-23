نائب: إنشاء "صندوق طوارئ" خطوة إيجابية لإنقاذ عمالة القطاع السياحي

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إنّ إنشاء صندوق طوارئ للعاملين، خطوة إيجابية لإنقاذ عمالة القطاع السياحي، بعد توقفه بشكل كامل نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا أنّ أكثر الصناعات التي تأثرت بفيروس كورونا، هي صناعة السياحة، إذ وصل حجم الإيرادات صفرًا، وهو ما لم يحدث في أي صناعة أخرى.

وأوضح أنّه حسب بيانات لوزارة القوى العاملة، تقدم ما تجاوز 250 ألف عامل لصرف الإعانات التي يقدمها الصندوق، وهي ليست كل الأعداد التي تعمل في السياحة المصرية، موضحا أنّ العمالة بقطاع السياحة هم أول المتضررين من الأزمات الكبرى التي تؤدي لتوقف السياحة، وأشار إلى أنّ السياحة لن تتعافى قبل 6 أشهر، ما يشكل أزمة طاحنة خلال فترة التوقف، ويؤدي إلى خسائر تصل إلى مليار دولار شهريا.

وأكد أننا بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في القطاع وتخصصاتهم، ورواتبهم التي يحصلون عليها، لإمكانية وضع ميزانية للصندوق، لافتا إلى أنّ تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات كشفت عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.