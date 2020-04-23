قنديل وسامر.. مسلم ومسيحي اتحدا ضد كورونا بتعليق زينة رمضان في بيلا

اعتاد المسلمون منذ مئات السنين على مظاهر تزيين الشوارع والمنازل لاستقبال شهر رمضان الكريم، ورغم حلول الشهر المعظم هذا العام فى ظل اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن ذلك لم يمنع المسلمين والمسيحيين بمدينة بيلا فى كفر الشيخ، أن يتعاونوا سويًا من أجل تزيين أحد الشوارع.

حدث ذلك مع محمد أحمد قنديل، وسامر وصفى، وهما شابان لم تتخطى أعمارهما الـ20عامًا، ونشأ الاثنان سويًا، وتجاورا فى أحد شوارع المدينة، وربطتهما علاقة قوية منذ الصغر، وحين فكر "قنديل" الطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، في تزيين الشارع الذي يقيم فيه هو وأسرته، استعان بجاره المسيحي، فى محاولة لنشر البهجة، وتأكيدًا على روح المودة والحب والإخاء التى تربط بين المسلمين والمسيحيين.

«حبينا نحس بأجواء شهر رمضان ونفصل شوية عن موضوع كورونا اللي شاغلنا كلنا الفترة دي، قولنا نعمل حاجة تخرج سكان الشارع من الحالة الصعبة اللى بيمروا بيها بسبب الفيروس، كلمت صاحبي ونزلت اشتريت الزينة وبدأت أنا وسامر نعلقها»، بهذه الكلمات لخص محمد قنديل، فكرة تزيين الشارع مع صديقه، مؤكدًا أنه لم يقم بتزيين الشارع ولا المنزل منذ فترة: "قررت بعد 5 سنين إني أشتري زينة رمضان، وأعلقها، واليوم ده كنت سعيد جدًا وحبيت أدخل البهجة على الناس من جديد".

وأضاف قنديل، "كلمت صاحبي وجاري المسيحي الطيب سامر واصف، ومترددش خالص فى المشاركة، بل بالعكس شجعني، واقترح عليا بعض الأفكار، وبدأنا نشوف هنجهز الشارع إزاي، واشترينا مثلثات بلاستيك وقماش بتكلفة حوالى 150 جنيه، وقمنا بتعليق الزينه التى استغرقت مننا 3 ساعات متواصلة، وكنا فى قمة سعادتنا، والجيران كانت بتابعنا من البلكونات، وكانوا فرحانيين جدًا، وقولنا دي وحدة وطنية تتحدى كورونا".