عاشور لعطية عن رد سجلات المحامين: خطابك لم نعتد عليه في تاريخ النقابة

ردّ سامح عاشور نقيب المحامين السابق، على خطاب رجائي عطية نقيب المحامين، الذي طالب فيه عاشور برد سجلات اجتماعات مجلس النقابة العامة السابق.

وقال عاشور: "لم نعتد في تاريخ العمل النقابي كله مثل خطابكم المؤرخ بتاريخ 21 أبريل، والسجلات ما زالت في حوزة الأستاذ محمود فهمي أمين سر النقابة العامة".

وأوضح عاشور أنّه عرضه عليه لاعتماد بعض الجلسات وطلب منه التوقيع على جميع الأوراق المدونة بخط يده، زيادة في الدقة والحيطة، مؤكدا أنّ المحاضر تحمل في طياتها أهم وأعظم القرارات النقابية في تاريخ النقابة".

وأشار إلى أنّه خاطب أمين سر النقابة بأن يعرض عليه ما كلفه به وإنهاء الأمر، في أسرع وقت وأبدى موافقته بالتنفيد فورا.

كما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بحظر خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.

وجاء نص التنبيه كالتالي: "محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان".