"زراعة الغربية": توريد 2874 طن من محصول القمح

أعلن اليوم الخميس، المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد 2874 طن و124 كيلو من القمح لشون المحافظة. وقال "عبد الجواد" إن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، بلغت حتى الآن 3450 فدانا من إجمالي نحو 140 ألفا و557 فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

يذكرأنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وتضم مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.