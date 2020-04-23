البرلمان يذيع دعاء شيخ الأزهر وتعليمات الوقاية عبر الإذاعة الداخلية

شهد البرلمان، اليوم الخميس، إذاعة أجزاء من دعاء فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والتعليمات الخاصة بالوقاية والإجراءات الصحية والاحترازية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد، وذلك عبر الإذاعة الداخلية بمجلس النواب عل مدار الساعة.

جاء ذلك، في الوقت الذي بدأ فيه المجلس استعادة بعض الأنشطة وعقد اجتماع لجنة الخطة والموازنة وسط تطبيق الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي.

وعقد الاجتماع بقاعة الشورى الكبرى لتحقيق مسافات التباعد بين الأعضاء.

وكان المجلس اتخذ كافة الإجراءات المشددة للحفاظ على صحة النواب والمترددين على المجلس، من موظفين وعدد من المحررين البرلمانين، وعقد جلسات عامة على مدى اليومين الماضين بنجاح.