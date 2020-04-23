الإفتاء: صلاة التراويح في المنزل أفضل من المسجد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شهر رمضان جاء ليعلمنا كيف نرجع إلى الله ونكون عبادا صالحين، موضحا أن الرسول أخبرنا أن "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" أي المفروضة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "ًصباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ الإمامين الشافعي والمالكي قالا إن النوافل في البيت أفضل بما فيها صلاة التراويح، لافتا إلى أنّ صلاة التراويح سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد بابا عظيم من أبواب الخير، لافتًا إلى أن الصيام يوم واحد تطوعًا لله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّ شهر رمضان يهذب النفس فمن أراد أن يترك السجائر أو محرمًا عليه أن يتهذب ويصوم في شهر رمضان المبارك.