بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب صدمته دراجة نارية بالغربية

شهدت قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب صدمته دراجة نارية لاختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وتم نقله بواسطه سيارة إسعاف والتحفظ على الجثة عقب لفظه أنفاسه الأخيرة بمشرحة مستشفى زفتى العام.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول شاب يدعى "سعيد.م.س" يبلغ من العمر 40 سنة، والمقيم بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى، وذلك إثر حادث تصادم دراجة نارية مما أدى إلى مصرعه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.