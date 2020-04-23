وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثالثة من معاوني الأمن 

صـدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على تخريج الدفعة الثالثة من طلاب معاوني الأمن، بإجمالي 1135 طالبا و127 طالبة.

وأناب وزير الداخلية اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة، بمقر معهد معاوني الأمن في وادي النطرون، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

واقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطني، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل، من حيث المسافات الأمنة وارتداء الماسكات والقفازات الطبية.

وخلال كلمته استعرض اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب، جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التي تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

وجرى إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وانضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على جميع المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتي يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحددة.

وصدر القرار الوزاري، بتعيين الطلبة بدرجة معاون أمن ثالث.