حظك اليوم الجمعة 24 -4 -2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين على مطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية وتعطي لها الأولوية، وعليك أن تبدأ بالخطوة الأولى إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حمدي الميرغني، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر ببرجك يمنحانك كل السحر والجاذبية، فقط لا تعلن خططك وأخبارك ولا تفخر بما لديك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وتنفعك العزلة والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن أخبارك الشخصية، وعدم الزهو والتزام الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تناغم القمر ونبتون يمنحك اليوم فرصة لتحقيق نجاحات وأرباح ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي لتوطيد علاقتك بالأحباب وعقد لقاءات اجتماعية وقبول ما يوجه لك من دعوات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك ذلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتعامل مع الآخرين بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي يجعلك مشرقا ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتحصل على التقدير ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه اهتمامك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك وتنمية أملاك ومدخرات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات عاطفية حلوة وتساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحب يمنحك جاذبية وحضورا، ويدعم علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ اجتماعي رائع يحمل لك السهولة والمزاج الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلادها 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويعملان لصالحك ويمكنك اليوم أن تؤثر في الآخرين وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.