حبس شخص بالقاهرة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عزم أحد الأشخاص (صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق اتهامه في العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد، ضرب")، والمحبوس حاليا احتياطيا قيد التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق لضلوعه في عمليات تهريب.

وتبين أن المتهم يغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضي والسيارات، فضلا عن إيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.