لجنة الفرز بمهرجان ضي للشباب العرب الثالث تختار 200 من 700 فنان

اختارت لجنة الفرز لمهرجان ضي للشباب العربي الثالث، 200 فنان من بين 700 فنان تشكيلي تقدموا للمهرجان، وتهنئ إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي برئاسة هشام قنديل الفنانين المختارين للمشاركة في المهرجان هذا العام وتتمنى حظا أوفر للفنانين الذين لم يحالفهم الحظ.

وأضاف هشام قنديل لـ"الوطن" هذه الأعمال المختارة سيجرى تحكيمها بواسطة لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الدكتور مصطفى الفقي وعضوية الفنانين عمران القيسي (لبنان) وعبدالله حماس (السعودية)، وأحمد رجب صقر، وشمس القرنفلي، وأمل نصر، ومصطفى عيسي، وسينظم المهرجان فور انتهاء الحظر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وحضر عمل لجنة الفرز الدكتور أحمد نوار رئيس مهرجان ضي للشباب العربي، والفنان طارق الكومي قومسير عام المهرجان، ومحمد هشام قنديل مدير جاليري ضي، وتضم لجنة الفرز الدكتور أحمد نبيل سليمان رئيسا، وعضوية الفنانين: سمير الدهام، محمد اسحق، حسن كامل، محمد بنوي ومحمد عمر طوسون ومرفت الشاذلي.