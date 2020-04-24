حظك اليوم الجمعة 24-4-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لا يستطيع إخفاء مشاعره وما يؤمن به، ولكنه يحب أن يصرح عما بداخله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية وتعطي لها الأولوية، وعليك أن تبدأ بالخطوة الأولى إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حمدي الميرغني، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.