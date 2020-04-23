"صحة الغربية": لاصحة لعزل "العامرية" بمركز المحلة

أكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، اليوم، عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن فرض عزل صحي على أسر قرية العامرية بمركز المحلة .

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لافتا أن كافة الحالات المصابة بذات القرية تم حجزها بالكامل فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم المستمرة بكافة شوارع القرية من خلال التعويل على استخدام المطهرات والمواد الكحولية .

وأشار "حميدة" إلي متابعته تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية بقرية صفط تراب، وتواجد الطاقم الطبي لمتابعة سير العمل ومتابعة حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وحصر المخالطين والتشديد علي الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.