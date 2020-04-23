المترو: تعديلات بمواعيد القطارات تزامنا مع رمضان وساعات الحظر الجديدة

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على مواعيد القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، ومواعيد ساعات حظر التجوال الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة تماماً بقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال في البلاد من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً يومياً.

وقال المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، إنه سيتم إعلان جداول تشغيل القطارات خلال ساعات قليلة من الآن، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط المترو جاهزة تماماً، إضافة إلى استمرار تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتوعية الصحية بالمحطات، وتطهير القطارات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات، لافتاً إلى أن جميع القطارات خضعت لصيانات وكشف دورى قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن للركاب والعاملين.