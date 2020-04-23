العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت تستقر ترقبا لطلبات إعانة البطالة

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، خلال التعاملات الإلكترونية اليوم الخميس، فيما يحاول المستثمرين البحث عن دلائل حول اتجاهات السوق بعد تقلبات خلال الثلاثة الجلسات الماضية.

وتراجعت عقود مؤشر "داو جونز الصناعي"، بواقع 0.11% إلى 23 ألفا و330 نقطة، فيما صعدت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز500" 0.10% إلى 2792 نقطة، وكذلك زادت عقود مؤشر "ناسداك الصناعي" بالنسبة ذاتها إلى 8646 نقطة.

وتترقب الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة، حيث من المتوقع أن يتقدم 4.3 مليون عامل آخر بطلب للحصول على إعانات الأسبوع الماضي، مما سيرفع العدد الإجمالي للباحثين عن الإعانات إلى أكثر من 26 مليونا منذ أن بدأت الولايات في الإغلاق في النصف الثاني من مارس في محاولة لإبطاء الفيروس.

وعند إغلاق أمس، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، للمرة الأولى في 3 جلسات مدعومة بتعافي النفط والتفاؤل بشأن حزمة تحفيز جديدة في الولايات المتحدة.

وصعد "داو جونز" الصناعي بنسبة 2% أو 457 نقطة إلى 23476 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 2.8% أو 232 نقطة إلى 8495 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3% أو 62 نقطة إلى 2799 نقطة.