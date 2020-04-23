مصدر أمني: فتح وحدات المرور لترخيص "الزيرو" الأحد

قال مصدر أمني إن إدارات المرور على مستوى الجمهورية، ستفتح أبوابها أمام الجمهور ابتداء من الأحد المقبل، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر وفتح وحدات ترخيص المرور بعد شهر من الإغلاق.

وأوضح المصدر أن وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية ستباشر ابتداء من الأحد المقبل، لترخيص السيارات الجديدة "الزيرو" فقط.

وتابع المصدر أن باقي خدمات المرور، ستبقى معلقة حتى صدور قرار أخر َتشمل كافة الخدمات المقدمة من المرور مثل تجديد التراخيص أو استخراج التراخيص الجديدة.

وناشد المصدر المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تعاملهم داخل الوحدات وخارجها منعا للعدوى.