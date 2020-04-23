ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل بكورونا إلى 191 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و266 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 191 وفاة، و14592 إصابة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عن بيان للوزارة صدر اليوم الخميس، أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 14592 حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم بينهم 191 وفاة".

ومن مجمل الإصابات هناك 8819 وصفت حالتهم بسيطة، 122 متوسطة و136 خطيرة و107 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و5334 تماثلوا للشفاء"..

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر - في وقت سابق - منع التنقل بين المدن والبلدات خلال عيد "الفصح" اليهودي الأسبوع الماضي للحد من انتشار وباء "كوفيد – 19".